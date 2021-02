La baie de Ha Long, province de Quang Ninh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le site britannique yourlocalguardian.co.uk a publié un article intitulé “Post-COVID holidays: Vietnam expected to be a popular choice” (Vacances post-COVID: le Vietnam devrait être un choix populaire).



Cet article a constaté qu’«Avec sa gestion experte du coronavirus, le Vietnam est en passe d'être une destination de choix pour les voyages post-COVID. Son système de visa numérique est un boom supplémentaire ».



L’article a indiqué que grâce à des actions rapides et décisives face à la pandémie, le Vietnam était clairement l'un des pays qui avait le mieux géré l'épidémie de COVID-19.



Cependant, le Vietnam continue de garder ses frontières fermées, et pour une bonne raison, a-t-il constaté, ajoutant que le pays refuse d'ouvrir ses frontières aux touristes étrangers à moins de pouvoir garantir que le virus est entièrement sous contrôle.



Le gouvernement a envoyé un message clair au monde: la santé publique passe avant tout, a-t-il souligné.



La gestion du virus par le Vietnam lui a valu des éloges internationaux et le pays a maintenant la réputation d'être sûr et fiable en matière de santé, a indiqué l’article.



Selon l’auteur, ce critère en particulier, plutôt que les attractions touristiques nationales ou l'hospitalité, s'avérera décisif pour les touristes qui décideront du pays qu'ils visiteront une fois que le coronavirus ne sera plus un problème.



Enfin, le Vietnam dispose d'un système de visa numérique moderne, permettant de demander un visa en ligne rapidement et facilement, a-t-il précisé. -VNA