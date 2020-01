Hanoi (VNA) – À l’occasion du Nouvel An et du Têt traditionnel du Rat 2020, le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong a adressé samedi 25 janvier aux compatriotes, camarades, combattants dans l’ensemble du pays, à la communauté des Vietnamiens à l’étranger ses meilleurs vœux ; aux amis sur les cinq continents ses vœux de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable.

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) tient à présenter la lettre de vœux de Têt du secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong. Photo: VNA



“Chers compatriotes, chers camarades, chers combattants dans l’ensemble du pays,

Le passage sacré au Nouvel An lunaire a sonné ; un nouveau printemps du Rat est de retour dans notre pays bien-aimé! Au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, je tiens à adresser à mes compatriotes, mes camarades et mes soldats dans l’ensemble du pays, à mes compatriotes résidant à l’étranger mes sentiments intimes et mes meilleurs vœux du Nouvel An. Je tiens également à souhaiter aux amis sur les cinq continents, aux peuples des pays du monde



Au nom de l’État et du peuple vietnamiens, je tiens à adresser aux peuples et aux amis sur les cinq continents une nouvelle année pleine de paix, d’amitié, de bonheur et de prospérité mes vœux de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable.



Nous venons de passer l’année du Cochon - 2019 riche en événements, notre pays a enregistré de nombreuses grandes réalisations dans presque tous les domaines, laissant de bonnes impressions et nous donnant de nombreuses leçons précieuses. Au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, je félicite chaleureusement et remercie sincèrement mes compatriotes, mes camarades et mes soldats de tout le pays pour ces grandes réalisations et contributions.



Nous entrons dans l’année sous le signe du Rat - 2020 - une année avec de nombreux événements importants de notre Parti et de notre peuple; année de la tenue des congrès du Parti à tous les niveaux vers le 13e Congrès national du Parti.



Avec une grande détermination et une nouvelle confiance, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée continuent de promouvoir la tradition de solidarité et d’unité pour braver toutes les difficultés et défis, agir avec énergie, mettre en œuvre avec succès les objectifs et tâches définis, créant une dynamique et une force motrice pour le développement rapide et durable du pays dans la prochaine période.



Je souhaite à chaque famille et à chacun des Vietnamiens une nouvelle année pleine de santé, de joie, de bonheur et de réussite.



Nouveau printemps, nouvelle réussite, imitant le poème de l’Oncle Hô, je compose quelques vers suivants :



Ce printemps est meilleur que les précédents

Des nouvelles des succès arrivent de partout au pays

La paix, le bonheur, la prospérité

Gloire à la Patrie et à la cause vietnamiennes! ”– VNA