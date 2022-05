Photo: Bnews.vn

Hanoï (VNA) – Le retrait d'argent par carte d'identité à puce au lieu de la carte de guichet automatique (ATM) a été mis en œuvre à titre expérimental à Hanoï et dans la province septentrionale de Quang Ninh.

La Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam (Vietinbank) sont les premières à fournir à titre expérimental ce service.

Actuellement, des clients à Hanoï peuvent retirer de l'argent avec leur carte d'identité à puce au bureau de la VietinBank au 108 rue Tran Hung Dao ou au bureau de la BIDV au 194 rue Tran Quang Khai.

L'utilisation de la carte d'identité à puce permettra de limiter les risques de fraude, assurant une sécurité maximale dans les transactions financières, a déclaré un représentant de la VietinBank.

La BIDV prépare le lancement de ce service dans neuf succursales à Hanoï et à Quang Ninh ainsi que sur son application BIDV Smart Banking. -VNA