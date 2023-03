Hanoi (VNA) - L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Vietnam a annoncé, le 28 mars, la 2e phase du projet "We are able (Achieving a better living and education)", visant à la promotion de l’éducation des filles d'ethnies minoritaires.

Photo d'illustration : VNA



Christian Manhart, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, a exprimé le souhait que le projet contribue au plan stratégique de développement de l'éducation pour la période 2021 - 2030 du gouvernement vietnamien, à la stratégie du travail ethnique et à l'engagement national à atteindre les objectifs de développement durable, en particulier l'objectif n° 4 sur l'éducation et l'objectif n°5 sur l'égalité des sexes.



La première phase du projet "We are able (Achieving a better living and education)" est réalisée par l’UNESCO en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de la Formation et le Comité des affaires ethniques, avec un soutien du groupe sud-coréen CJ. Il vise à promouvoir l’éducation de filles d'ethnies minoritaires de 12 districts des provinces de Hà Giang (Nord), Ninh Thuân (Centre) et Soc Trang (Sud).



La 2e phase sera réalisée dans les provinces de Cao Bang (Nord), Kon Tum (hauts plateaux du Centre) et Ninh Thuan (Centre). - VNA