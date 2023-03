Moscou (VNA) - Une table ronde s’est tenue lundi 6 mars à Saint-Pétersbourg, discutant de l’histoire de l’amitié entre la Russie et le Vietnam à travers des réunions du dirigeant soviétique Iosif .V. Staline et le président Hô Chi Minh.

Des experts participant à la table ronde. Photo : nhandan.vn

Le professeur Andrey Vassoevich, directeur de l’Institut d’études orientales de l’Université Herzen, a indiqué que les archives montrent que le dirigeant de l’Union soviétique a fait l’éloge du président Hô Chi Minh.Nguyên Quôc Hung, directeur du Fonds de développement de la coopération russo-vietnamienne "Tradition et amitié", a déclaré que les jeunes générations devraient garder à l’esprit les pages de l’histoire de l’amitié entre les deux pays.La relation entre les deux dirigeants était non seulement importante pour le développement des relations bilatérales dans le passé, mais a aussi jeté les bases de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique entre les deux peuples à l’heure actuelle.En 1950 et 1952, le président Hô Chi Minh s’est rendu à Moscou et a rencontré Iosif Staline. Les archives montrent que ces rencontres sont devenues un gage d’amitié et de respect mutuel, permettant aux deux pays de développer avec succès leur partenariat stratégique intégral d’aujourd’hui. – VNA