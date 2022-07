Le Regent Phu Quoc. Photo: Zing

Hanoi (VNA) - Le quotidien britannique "The Independent" a sélectionné les 6 meilleures stations balnéaires dans le monde. Regent Phu Quoc est le seul représentant d'Asie du Sud-Est dans ce classement.Le Regent Phu Quoc est situé à Bai Truong, entouré de paysages tropicaux et d'une plage paisible et immaculée.La plage offre aux visiteurs un espace de villégiature privé, proche de la nature. Les chambres appartiennent au segment haut de gamme, toutes conçues avec de larges portes vitrées, une piscine privée face à la mer.Les services du Regent Phu Quoc sont également très appréciés par le quotidien britannique. Le complexe propose une variété d'expériences permettant aux clients de se détendre au milieu de la nature.Le complexe dispose d'un restaurant spécialisé dans les plats japonais et français. Les ingrédients sont sélectionnés et de qualité internationale. En outre, le complexe dispose d'un restaurant spécialisé dans les plats vietnamiens et asiatiques plus largement, selon "The Independent".- CPV/VNA