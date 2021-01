Hanoï (VNA) - Fin 2020, le taux de pauvreté national était ramené à 2,75%, atteignant l'objectif fixé par la Résolution du 12e Congrès national du Parti.Avec le soutien du Parti et de l'État du Vietnam, de nombreuses provinces ont mis en œuvre une série de mesures pour aider les gens à sortir de la pauvreté. En particulier, au cours de la période 2016-2020, les autorités locales ont aidé les minorités ethniques vivant dans des zones montagneuses, frontalières et insulaires dans la production et l’exploitation des points forts de leurs localités pour développer des modèles de moyens d'existence appropriés.La lutte contre la pauvreté s’inscrit très concrètement dans la stratégie de développement durable du Vietnam. De nouvelles politiques seront mises en places prochainement par le gouvernement afin de lutter contre la pauvreté pluridimensionnelle.Il y a huit ans, la réserve naturelle de Muong Nhé mis en œuvre le projet de développement des moyens de subsistance dans cinq communes de la zone tampon, dont Sin Thâu, aux confins du Vietnam, du Laos et de la Chine, avec le soutien à la culture de l’arbre Wurfbainia longiligularis - sa nhân tím, sur un hectare de forêt. Selon le chef du Comité populaire du district, pour développer l’économie à long terme, la première des priorités est d’appliquer rapidement les politiques du gouvernement. Après cinq ans (2016-2020) de mise en œuvre du programme national de réduction durable de la pauvreté, le taux de ménages pauvres est passé de 74,02% en 2015 à 58,43% en 2020.Le Parti et l’État considèrent toujours la lutte contre la pauvreté comme leur priorité et ceci se traduit par des politiques concrètes. De très nombreux programmes de soutien (prêts à taux préférentiels, soins médicaux, assistance à l’éducation, allocations aux logements, accès à l’eau potable) ont été mis en place dans tout le pays.En particulier, le gouvernement a dirigé la fondation du Comité de pilotage du programme national d'objectifs sur la réduction durable de la pauvreté dans la période de 2016-2020 aux niveaux central et local. Les 63 villes et provinces du pays ont promulgué des politiques spécifiques à l’éradication de la pauvreté.Grâce ses efforts inlassables, plus de 6 millions de personnes ont échappé à la pauvreté. Fin 2020, plus de 32 districts et 103 communes en zones côtières et insulaires sont sortis d’une situation d’extrême difficulté. Certains districts sont devenus des zones rurales modernes comme Tân Son (province de Phu Tho), Ba Bê (Bac Kan) ou encore Nhu Xuân (Thanh Hoa).Certaines localités ont connu des taux impressionnants de réduction de la pauvreté (de 30-40%) entre 2016 et 2020, à l’image des districts de Si Ma Cai (Lào Cai), de Muong Khuong (Lào Cai), de Mu Cang Chai (Yên Bai), de Nam Trà My (Quang Nam).Le taux moyen de ménages pauvres à l'échelle nationale a diminué d'environ 1,43%/an, atteignant l'objectif fixé par l'Assemblée nationale et par la Résolution du XIIe Congrès national du Parti ''Le Vietnam représente un modèle à succès à l’échelle mondiale en matière de réduction de la pauvreté'', a affirmé Tô Duc, responsable au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, dans une conférence de presse tenue le 24 décembre 2020 à Hanoï.Selon le Comité directeur du programme national de réduction durable de la pauvreté pour la période de 2016-2020, il est facile pour certaines communautés de rebasculer dans la pauvreté, et l'écart entre riches et pauvres entre les régions et les groupes de population demeure élevé. Dans de nombreux endroits, le taux de pauvreté est toujours supérieur à 50%. Certains mécanismes et politiques spécifiques aux zones pauvres, montagneuses et de minorités ethniques sont inefficaces...Face à cette situation, fin 2020, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a adopté la promulgation d’un nouveau seuil de pauvreté pour la période 2021-2025. Cela permettra le Vietnam d’identifier plus précisément les bénéficiaires des politiques et programmes de réduction de la pauvreté et de sécurité sociale. C'est aussi une solution contre la pauvreté multidimensionnelle.Le Premier ministre a demandé aux organismes concernés d'élaborer des politiques de réduction de la pauvreté à l'horizon 2030 afin de le soumettre au Bureau politique, au Secrétariat du Parti, et l'Assemblée nationale.-CVN/VNA