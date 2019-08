Ninh Thuan a un grand potentiel pour développer les énergies renouvelables. Photo: https://baodautu.vn/

Ninh Thuan (VNA) - Des responsables de la province de Ninh Thuan (Centre) ont travaillé le 29 août avec une délégation de la société Technoprom Export, filiale du groupe russe Rostec, qui envisage d'investir dans la construction d’une usine thermoélectrique d’une puissance de 2.000 MW dans cette localité.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Tran Quoc Nam, a présenté aux dirigeants de Technoprom Export les projets d’investissement russes dans la localité, notamment la ferme de sel Dam Vua et une usine de vodka.

Le directeur général de Technoprom Export, Topo Gilka, a souligné la capacité et les expériences de la société dans la mise en oeuvre des projets énergétiques. La société a construit cinq centrales thermiques au Vietnam d'une capacité combinée de 685 MW et s'est associée à six projets hydroélectriques, d'une capacité totale de 3.146 MW.

Il a ajouté que sa société souhaitait étudier des possibilités de construction d'une centrale thermique de 2.000 MW à Ninh Thuan, tout en demandant aux autorités de Ninh Thuan de fournir davantage d’informations sur les potentiels de la localité, ses infrastructures et ses exigences pour les investisseurs.

Le directeur général de Technoprom Export a espéré que le gouvernement vietnamien, les ministères et les agences assisteront la société dans ses préparatifs pour ce projet.

La province de Ninh Thuan est autorisée par le Premier ministre de devenir un pôle d'énergie renouvelable. Elle investit dans la construction des usines éoliennes et solaires d’une capacité combinée de 2.000 MW. -VNA