Hanoï, 29 décembre (VNA) – La première session extraordinaire de l’Assemblée nationale (15e législature) devrait s'ouvrir par visioconférence le 4 janvier, en liaison avec 62 délégations de députés dans les villes et provinces à l’échelle centrale.

Photo d'illustration : VNA

Avant la cérémonie d'ouverture, une réunion préparatoire se tiendra pour adopter l'ordre du jour de la session. L'ouverture sera également retransmise en direct à la radio et à la télévision.

Les législateurs doivent se pencher sur quatre contenus importants soumis par le gouvernement, dont un projet de résolution sur les politiques fiscales et monétaires pour la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique, et une politique d'investissement sur la construction de l'autoroute Nord-Sud pour la période 2021-2025.

Ils examineront également un projet de loi modifiant et complétant plusieurs articles de la loi sur l'investissement public, la loi sur les partenariats public-privé, la loi sur l'investissement, la loi sur les appels d'offres, la loi sur l'électricité, la loi sur les entreprises, la loi sur la taxe à la consommation, la loi sur l'exécution des jugements des tribunaux civils et un projet de résolution sur le pilotage de plusieurs politiques et mécanismes spéciaux pour le développement de la ville de Can Tho.

Les députés discuteront en groupes et en visioconférence avant de les approuver lors de la cérémonie de clôture du 11 janvier 2022.- VNA