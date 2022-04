L'Université Columbia, l'une des huit universités de la Ivy League . Photo: giaoduc.net.vn

New York (VNA) – Un nouveau programme de Vietnamologie a été crée dans l'Université Columbia, l'une des huit universités de la Ivy League (groupe d'universités privées du nord-est des États-Unis), en vue d’aider les jeunes Américains et ceux d’autres pays à mieux comprendre le Vietnam.



Ce programme est initié par deux professeurs d’origine vietnamienne, Mme Lien Hang Nguyen et John Phan.



Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à New York, Mme Lien Hang Nguyen a partagé qu’elle avait pris cette initiative en 2017 quand elle était professeur dans l’Université Columbia où elle a rencontré son collègue John Phan. Avec le soutien et l’investissement de l’université, les deux professeurs ont élaboré un programme d’études sur le Vietnam.



Le programme comprend des cycles universitaires et supérieurs, dont l'enseignement de l'histoire vietnamienne et l'organisation de séminaires sur le Vietnam, en particulier sur sa langue et sa culture.



La professeure Lien Hang Nguyen et ses collègues ont organisé en 2019 deux séminaires internationaux sur les relations Vietnam – Chine et les patrimoines du Président Ho Chi Minh dans le monde ainsi que des colloques en ligne pour les étudiants et autres personnes intéressées par le Vietnam.

La professeure Lien Hang Nguyen répond à l'interview de l’Agence vietnamienne d’Information à New York. Photo: VNA



Les efforts de la professeur Lien Hang Nguyen et de ses collègues en vue de promouvoir les recherches sur le Vietnam aux Etats-Unis ont été reconnus par le président Nguyen Xuan Phuc, dans le cadre de sa tournée aux États-Unis en septembre 2021 pour participer à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette reconnaissance a été le plus grand honneur pour elle et une motivation d’élargir le programme, a-t-elle partagé.



Mme Lien Hang Nguyen a souhaité que les relations entre les gouvernements américain et vietnamien soient de plus en plus consolidées et développées, permettant de renforcer les liens entre les universités des deux pays.



En vue de promouvoir ce programme, Mme Lien Hang Nguyen et ses collègues tiendront en juillet prochain deux séminaires à Hanoi et Ho Chi Minh-Ville. -VNA