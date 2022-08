Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des sept premiers mois de 2022, le pays a accueilli 71,8 millions de visiteurs nationaux, dépassant l'objectif du secteur fixé pour toute l'année. Les recettes touristiques sont estimées à 11,9 billions de dongs, soit 2,7 fois plus qu'à la même période en 2021.

Cependant, le nombre de touristes internationaux au Vietnam reste encore limité. Le pays a seulement accueilli plus de 733.000 visiteurs internationaux, atteignant 15% du plan annuel fixé (5 millions). De nombreuses agences de gestion et de voyages estiment que la politique de visa du pays doit encore être plus ouverte.

Selon un rapport du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le délai d’exemption de visa sur l'immigration est actuellement de 15 jours, ce qui n'est pas adapté aux besoins de long séjour de 3 à 4 semaines des touristes internationaux, notamment ceux en provenance des marchés les plus éloignés comme l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie...

La directrice du Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Anh Hoa, a proposé l’examen de l’augmentation du nombre pays et territoires exemptés de visa au Vietnam, le rétablissement de la délivrance de visas à la frontière pour certains cas.

Selon le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, il est nécessaire de prolonger la période de séjour temporaire des visiteurs internationaux au Vietnam de 15 à 30 jours à compter de la date d'entrée.

Actuellement, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et le Fonds de soutien au développement du tourisme, en collaboration avec les entreprises, les compagnies aériennes et les destinations touristiques, envisagent d'organiser des promotions pour promouvoir rapidement le marché touristique international, avec l’accent mis sur les marchés tels que l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est, l’Europe…

Le numérique est l'une des solutions pour promouvoir la reprise du tourisme après la pandémie. Photo : Vietnam+

Plus précisément, le Vietnam participera à la Foire internationale du tourisme JATA (JATA Tourism Expo) au Japon du 22 au 25 septembre, et puis à la Foire mondial du tourisme (World Travel Market) au Royaume-Uni du 7 au 9 novembre.

Au pays, le tourisme vietnamien sera présenté à la Foire internationale du Tourisme (International Travel Expo) à Ho Chi Minh-Ville du 8 au 10 septembre, avant de participer au programme de promotion du tourisme de la sous-région du Grand Mékong, dans le cadre du Forum du tourisme du Mékong qui se déroulera à Hoi An, Quang Nam (Centre) du 9 au 14 octobre. -VNA