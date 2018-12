Photo d'illustration : vnmedia.vn

Hanoi (VNA) - Sur les 11 premiers mois de 2018, le capital d’investissements directs étrangers (IDE) a été décaissé de 16,5 milliards de dollars, soit une hausse de 3,1% en glissement annuel, a annoncé le Département de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement.



Les entreprises étrangères ont investi dans 18 domaines, principalement dans le secteur manufacturier, avec un capital total de 14,2 milliards de dollars représentant 46,2% de l’ensemble des investissements étrangers. L'immobilier a suivi avec 6,5 milliards de dollars, et le commerce de gros et de détail avec 3,1 milliards de dollars.



Parmi les 108 pays et territoires investissant au Vietnam, le Japon occupe la première place avec un capital combiné d'environ 8 milliards de dollars. La République de Corée se classe au deuxième rang avec 6,8 milliards de dollars et Singapour occupe la troisième place avec 4,1 milliards de dollars.



Des entreprises étrangères ont déjà investi dans 59 villes et provinces, principalement à Hanoi avec 6,3 milliards de dollars, Hô Chi Minh-Ville avec 5,6 milliards de dollars, et la ville portuaire de Hai Phong avec 2,49 milliards de dollars.



Un bon nombre de projets reçoivent leur licence d’investissement



Entre janvier et novembre, plusieurs projets d’IDE ont reçu une licence d’investissement ou ont été autorisés à augmenter leur capital.



Le projet de ville intelligente d’un investissement de 4,138 milliards de dollars de Sumitomo Corporation qui se trouve dans le district de Dông Anh, à Hanoi, a reçu sa licence d’investissement en juillet 2018.



Le projet de production de polypropylène (PP) et de réservoirs de stockage enterrés pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) au Vietnam a reçu sa licence d'investissement en mai avec un capital social total de 1,201 milliard de dollars d’investissement sud-coréen de Hyosung Corporation à Bà Ria - Vung Tàu.



Le projet de la SARL Laguna Vietnam à Thua Thiên-Huê a reçu sa licence d’investissement en mars 2007 et a augmenté le capital d’investissement de 1,12 milliards de dollars en mai 2018.



De plus, le projet sud-coréen de LG Innitek à Hai Phong a été autorisé en février 2018 à augmenter son investissement initial de 501 millions de dollars.



Le projet LG Display à Hai Phong a également augmenté son capital de 500 millions de dollars en août 2018. -NDEL/VNA