L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos se sont constamment développées ces dernières années et ont obtenu de nombreux résultats importants dans tous les domaines, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, à l’occasion de la visite d’amitié officielle du secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith et son épouse au Vietnam.

Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19 causant de lourdes pertes pour de nombreux pays du monde, dont le Vietnam et le Laos, la coopération bilatérale a toujours connu des résultats positifs dans divers domaines.

Les accords de coopération entre les deux gouvernements et les ministères, secteurs et localités des deux pays ont continué d'être mis en œuvre efficacement. Les célébrations d’événements dans chaque pays ont contribué à sensibiliser les relations spéciales entre les deux pays auprès des jeunes vietnamiens et lao comme des amis internationaux. Les deux parties ont échangé régulièrement et se sont coordonnées étroitement lors des forums régionaux et internationaux.

Quant à la coopération économique et commerciale, le Vietnam est l'un des trois plus grands investisseurs au Laos avec 415 projets cumulant 4,4 milliards de dollars et se concentrant sur la finance, la banque, l'électricité, les télécommunications, l'agriculture, la foresterie... De nombreux projets ont contribué positivement au développement socio-économique du Laos et amélioré la vie des populations locales.

Les deux parties ont activement mis en œuvre l'Accord commercial et l'Accord sur le commerce frontalier. Les mécanismes tarifaires préférentiels continuent d'être mis en œuvre, le nombre des articles bénéficiant d’un taux d'imposition de 0% est de plus en plus nombreux.

Les deux ministères de l'Éducation ont convenu cette année d'élaborer et d'achever un Plan global pour mettre en œuvre les tâches du projet « Améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines pour la période 2021-2030", mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de la coopération en matière d'éducation et de développement des ressources humaines.

Les deux pays ont coopéré efficacement dans la prévention et la lutte contre la criminalité organisée et transnationale, dans le renforcement du contrôle aux frontières et la prévention des entrées illégales afin de limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19.

Les relations entre les localités des deux pays ont connu également un nouveau développement très encourageant. En particulier, les deux parties se sont entraidées activement pour empêcher la pandémie de COVID-19 dans chaque pays.

La visite d'amitié officielle au Vietnam du dirigeant lao Thongloun Sisoulith revêt une grande importance pour les relations entre les deux pays. Il s'agit non seulement de son premier voyage à l'étranger après le succès du 11e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao, mais aussi de la première visite d'un haut dirigeant étranger au Vietnam cette année, notamment dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 se déroule de manière compliquée dans les deux pays.

C’est une occasion pour les hauts dirigeants des deux parties de se rencontrer et de discuter des questions importantes dans les relations bilatérales dans le nouveau contexte, en particulier les mesures visant à renforcer les relations de coopération dans tous les domaines de la politique, de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, de l’investissement, du commerce, de la culture... - VNA