Cérémonie d’inauguration de la ligne aérienne Phu Quôc - Séoul, le 7 décembre dans la capitale sud-coréenne. Photo: VJ/CVN

Hanoi (VNA) - La Compagnie aérienne Vietjet a inauguré, le 7 décembre à Séoul, une nouvelle ligne reliant l’île de Phu Quôc, province vietnamienne de Kiên Giang (Sud), à la capitale sud-coréenne.



L’événement s’est déroulé lors du Forum d’investissement et d’affaires entre la République de Corée et le Vietnam dans le cadre de la visite officielle de la présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Kim Ngân, dans ce pays d’Asie de l’Est.



La cérémonie d’annonce de l’ouverture de la ligne aérienne Phu Quôc - Séoul a eu lieu en présence de la présidente de l’AN vietnamienne Nguyên Thi Kim Ngân, de son homologue sud-coréen Moon Hee-sang, de la présidente du conseil d’administration de Vietjet, Nguyên Thanh Hà, ainsi que de responsables de l’AN des deux pays.



La liaison Phu Quôc - Séoul assurera des vols aller-retour quotidiens à partir du 22 décembre. Avec une durée de vol d’environ 5,5 heures, l’avion partira de Phu Quôc à 15h30 et arrivera à Séoul à 22h45 (heure locale) chaque jour. Le vol de retour décollera de la capitale sud-coréenne à 01h45 (heure locale) et atterrira à l’île vietnamienne à 05h35. Les billets pour cette nouvelle liaison aérienne peuvent être achetés sur le site: www.vietjetair.com.



"Vietjet a été la première compagnie aérienne à exploiter des vols à l’aéroport international de Phu Quôc en 2012 et 2013. Nous avons lancé le premier vol reliant la République de Corée au Vietnam. Depuis lors, Vietjet a rapidement gagné la confiance des habitants, du monde des affaires et des touristes des deux pays, tout en contribuant activement à la promotion commerciale et touristique entre les deux pays et dans la région, a déclaré Nguyên Thanh Hà. Notre compagnie aérienne a d’ores et déjà transporté plus de deux millions de passagers entre les deux pays. Nous continuerons à ouvrir de nouvelles lignes”.



D’une superficie d’environ 570 km², Phu Quôc - surnommée "l’île des perles" - appartenant à la province méridionale de Kiên Giang, est la plus grande île du Vietnam. Site touristique célèbre, elle a attiré de nombreux investissements dans l’hôtellerie et les centres de villégiature ces dernières années.



Avec cette nouvelle liaison, Vietjet offre non seulement des opportunités de déplacement plus pratiques aux habitants des deux pays, mais contribue aussi à la croissance des investissements et du tourisme.



Par l’intermédiaire de ses programmes de promotion alléchants et de ses activités de divertissement passionnantes, Vietjet est devenue une compagnie aérienne de premier plan et de prédilection dans toute l’Asie, surtout lors des saisons festives.



La présidente du conseil d’administration de Vietjet, Nguyên Thanh Hà, s’exprime lors de l’événement, le 7 décembre à Séoul. Photo: VJ/CVN



Outre ses services de haute qualité et classes de billets variées, à des prix abordables, Vietjet offre également des expériences de vol mémorables pour ses passagers embarqués sur de nouveaux avions dotés de sièges confortables, de délicieux repas chauds servis par un équipage de cabine convivial, ainsi que de nombreux autres services intéressants.



La compagnie aérienne exploite actuellement sept autres lignes entre le Vietnam et la République de Corée: Séoul - Hanoï/Hai Phong (Nord)/Dà Nang/Nha Trang (Centre)/Hô Chi Minh-Ville (Sud), Hanoï - Pusan et Dà Nang - Daegu.



En haut de l’affiche



Vietjet est la première compagnie aérienne du Vietnam à opérer selon des standards récents, à bas coûts et avec des services diversifiés qui répondent aux exigences des clients. Elle propose non seulement des services de transport, mais utilise également des technologies de commerce électronique de nouvelle génération afin d’offrir différents produits et services aux voyageurs.



Vietjet est membre de l’Association internationale du trans-port aérien (IATA) et détentrice de la certification d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de cette organisation, la première norme mondiale pour la vérification de la sécurité des procédures d’exploitation des transporteurs aériens.



Vietjet a été nommée "Meilleure société aérienne à ultra bas prix" et a obtenu le meilleur classement 2018 pour la sûreté, avec 7 étoiles attribuées par AirlineRatings.com, seul site au monde à réaliser un classement de la sûreté et des produits. Elle figure également parmi les 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en termes de qualité des services et de situation financière, selon le classement réalisé en 2018 par la publication londonienne Airfinance Journal, spécialisée dans les secteurs de l’aviation et de l’aéronautique.



Vietjet possède une flotte de 60 A320 et A321, et assure plus de 385 vols quotidiens, avec plus de 65 millions de passagers transportés à ce jour. Elle a ouvert 104 liaisons couvrant diverses destinations au Vietnam et dans le monde - Japon, Hong Kong et Taïwan (Chine), Singapour, République de Corée, Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge.



La compagnie vietnamienne prévoit d’étendre son réseau à la région Asie-Pacifique, et a signé des contrats pour acquérir des avions de nouvelle génération auprès des constructeurs internationaux les plus prestigieux. -CVN/VNA