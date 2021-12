Les téléphones portables, les composants électroniques et les machines font partie des articles d'exportation du Vietnam vers l'Inde. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1972, du partenariat stratégique en 2007 et du partenariat stratégique intégral en 2016, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Inde se développe toujours de manière satisfaisante, avec un taux de croissance annuelle moyenne de plus de 20%, supérieur au taux de croissance général du Vietnam et du monde.

Le commerce et l'investissement sont l'un des principaux piliers des relations bilatérales Vietnam-Inde.

L'Inde est l'un des 10 principaux partenaires commerciaux du Vietnam, tandis que le Vietnam est le 15e partenaire commercial de l'Inde et le 4e en Asie du Sud-Est. Malgré l'épidémie de COVID-19, le chiffre d'affaires bilatéral est toujours en forte croissance et pourrait bientôt atteindre et dépasser même la barre de 15 milliards de dollars en 2022.

En particulier, cette visite en Inde du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue constitue un pas en avant important dans les relations des deux pays, notamment dans le contexte de la Nouvelle normalité.

Le commerce bilatéral entre les deux pays a fortement augmenté, passant de 5,5 milliards de dollars en 2016 à 11,2 milliards de dollars en 2020. Au cours des 10 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et l'Inde a atteint environ 11 milliards de dollars, en hausse de 37,7% par rapport à la même période de 2020. Le commerce bilatéral devrait atteindre plus de 13 milliards de dollars en 2021, un niveau record.

Le Vietnam est le deuxième plus grand marché de caoutchouc naturel de l'Inde. Photo tapchicongthuong.vn



Les exportations du Vietnam vers l'Inde comprennent les téléphones portables, les composants électroniques, les machines, la technologie informatique, le caoutchouc naturel, les produits chimiques et le café. En revanche, les principales importations de l'Inde sont la viande et les produits de la pêche, le maïs, l'acier, les produits pharmaceutiques, le coton et les machines.

En octobre 2021, les entreprises indiennes ont investi dans 310 projets au Vietnam cumulant un capital social total de 910,29 millions de dollars. Alors, l'Inde se classe 26e sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam.

Selon Bui Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, dans le cadre de la visite officielle en Inde du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, le Service commercial de l'ambassade du Vietnam en Inde, en coopération avec les ministères et agences concernés des deux pays, organisera 15 plans de promotion du commerce et de l’investissement dans divers domaines.

De nombreux contrats économiques sont prévus d’être signés à cette occasion. Ce sera une impulsion pour promouvoir le commerce bilatéral dans un proche avenir pour parvenir bientôt à 15 milliards de dollars, selon l’objectif fixé par les dirigeants des deux pays.

Bui Trung Thuong a noté qu’outre les domaines traditionnels tels que les textiles et les vêtements, les industries de soutien, l'industrie automobile, l'énergie, le pétrole et le gaz, la coopération dans les infrastructures, les ports et l'aéroport sera prometteuse.

En termes de produits pharmaceutiques, le gouvernement indien vise à produire 5 milliards de doses de vaccin anti-COVID-19 en 2022. Par conséquent, la promotion de la coopération dans les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques sera également un point positif dans les relations Vietnam - Inde. -VNA