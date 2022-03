La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, rencontre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a été choisi comme la première destination de la tournée en mars de la toute première Mission économique et commerciale à dimension multilatérale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Cette mission, conduite par Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, est composée d’environ 70 opérateurs économiques et institutionnels francophones en provenance d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Europe occidentale et de l’océan Indien.

Du 21 au 26 mars, la Mission offre l’occasion de faire se rencontrer 102 entrepreneurs et acteurs économiques internationaux (76 d’Afrique, 18 d’Europe, 5 de l’Océan indien, 2 de l’Amérique du Nord et 1 des Caraïbes) venus de 24 Etats et gouvernements membres de l’OIF et plus de 420 entreprises locales pour discuter de leurs projets d’affaires et/ou d’investissement dans trois filières ciblées : agro-industries, énergies durables et biens et services numériques.

Un riche programme est prévu, à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï, avec un Forum économique de haut niveau visant à présenter les orientations stratégiques, les opportunités d’affaires et d’investissement et l’environnement des affaires au Vietnam, des rencontres B2B, des visites d’entreprises et des soirées de réseautage.

A travers cette Mission économique et commerciale, l’OIF entend apporter à ses Etats et gouvernements membres, dont le pays d’accueil en premier lieu, un fort et concret appui à la coopération pour une reprise économique francophone résiliente et durable, qui a été particulièrement sinistrée par la pandémie du COVID- 19.

Après le Vietnam, la Mission de l’OIF se rendra au Cambodge. -VNA