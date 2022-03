Une tortue verte est relâchée dans la mer dans la province de Ninh Thuân (Centre). Photo: VNA



Ninh Thuân (VNA) – Après des jours de transport puis de séjour au parc national Nui Chua dans la province de Ninh Thuân (Centre), une tortue verte de 90kg a retrouvé vendredi 25 mars son élément naturel, la mer pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature.



Le grand chélonien, dont le nom scientifique est Cheronia mydas, une espèce répertoriée dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), s’était retrouvé dans les filets de pêche et aurait dû passer à la casserole.



Heureuse coincidence du sort, la tortue a été sauvée par la touriste Lâm Nu Liên Minh, venue de Hô Chi Minh-Ville (Sud) qui a réussi à convaincre les pêcheurs de lâcher prise. La tortue a alors été récupérée et conduite mercredi 23 mars au parc national Nui Chua.



Le parc national Nui Chua est l’une des zones prioritaires pour protéger et restaurer des habitats et des frayères de tortues marines dans le cadre du programme de conservation des espèces de tortues menacées du Vietnam jusqu’en 2025, et vision pour 2030, approuvé par le Premier ministre.



Le Comité populaire provincial de Ninh Thuân demande aux services, secteurs et unités connexes de coordonner avec le parc national de Nui Chua pour protéger des espèces de tortues marines et empêcher les violations en la matière.



De même, l’accent est mis sur la sensibilisation des gens sur les réglementations vietnamiennes et des conventions internationales auxquelles le Vietnam est membre et sur la gestion, la protection et la préservation des tortues marines. – VNA