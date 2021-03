Les exportation s de caoutchouc du Vietnam au cours des deux premiers mois de 2021 ont doublé en volume et en valeur par rapport à la même période de l'an dernier. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations de caoutchouc du Vietnam au cours des deux premiers mois de 2021 ont doublé en volume et en valeur par rapport à la même période de l'an dernier, après des mois de ralentissement, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Entre janvier et février, les expéditions de caoutchouc ont atteint 320.000 tonnes, soit un bond de 89,9% en glissement annuel, tandis que la valeur s'est élevée à 516 millions de dollars, soit une augmentation de 2,1 fois par rapport à celle de l’an dernier.

Le prix du caoutchouc a également rebondi, s'établissant en moyenne à 1.608 dollars la tonne en janvier, en hausse de 10,3% sur un an.

La Chine était le premier importateur du Vietnam, achetant 72,7% du caoutchouc exporté par ce pays d’Asie du Sud-Est. Elle a été suivie par l'Inde (4,6%) et la République de Corée (2,7%).

Le Département de traitement et de développement du marché des produits agricoles relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit que le prix augmentera encore en raison de la pénurie d’approvisionnement et de la flambée des prix de référence internationaux du caoutchouc naturel sur la Bourse d'Osaka (OSE) au cours du mois précédent.

L'approbation par les États-Unis d'un programme de secours contre le COVID-19 de 1.900 milliards de dollars et la croissance attendue des ventes d'automobiles en Chine en 2021 offrent également de bonnes perspectives pour le marché mondial du caoutchouc dans les années à venir.

Le Vietnam exportait environ 2,3 milliards de dollars de caoutchouc par an, ce qui en fait l’une des principales sources de devises du pays.-VNA