Le pont du dragon à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Le Service du Tourisme de la ville de Da Nang (Centre), en collaboration avec la Société de solutions d'affaires Viettel, organisera du 17 au 25 mars la foire touristique en ligne Da Nang FantastiCity 2022.

Cette foire aura lieu sur les adresses danangfantasticity.com ou travelbook.vn/danang, avec 150 stands d'entreprises touristiques et plus de 60 partenaires venus du Japon, de la République de Corée, de Chine et d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Le but est de promouvoir les destinations de Da Nang et du Centre et connecter les prestataires de services pour relancer le tourisme international.

Pendant la foire, les visiteurs pourront participer au programme de promotion Fantastic Hour à 12-14 heures et 20-21 heures les 19 et 20 mars.

Selon la directrice du Centre de promotion du tourisme de Da Nang, Nguyen Thi Hoai An, cette foire est l'une des solutions pour maintenir le lien entre les activités de promotion du tourisme national et étranger.

Se déroulant dans le contexte où le secteur touristique de Da Nang met en œuvre la 2e phase du processus de restauration des activités touristiques dans des conditions d'adaptation sûres, avec la devise "adaptation, flexibilité, créativité", la foire touristique en ligne Da Nang FantastiCity 2022 montre la détermination d'accélérer la transformation numérique ainsi que la cohésion et l’accompagnement des autorités et de la communauté des entreprises touristiques pour le rebond du tourisme à Da Nang, dans le Centre et tout le Vietnam en général. –VNA