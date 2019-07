Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê, chef du Comité de pilotage de la gestion des prix, a déclaré mercredi 3 juillet à Hanoi qu’une faible hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) facilite le contrôle de l’inflation.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue s’exprime lors de la réunion du Comité de pilotage de la gestion des prix, le 3 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Une hausse de l’IPC à son plus bas niveau en trois ans au cours du premier semestre de 2019 a grandement aidé à stabiliser la macro-économie, à promouvoir la croissance économique et à laisser une grande marge de manœuvre pour contrôler l’inflation pour le reste de l’année, a-t-il indiqué lors d’une réunion dudit comité.Le comité a rapporté qu’au cours du premier semestre de 2019, les prix ont monté en flèche en janvier et en février alors que le pays se préparait pour le Nouvel An lunaire, mais ont légèrement régressé en mars avant de se redresser progressivement au cours des deux mois suivants, puis ont de nouveau baissé en juin.L’IPC a reculé de 0,09% en juin par rapport au mois précédent. Au cours des six premiers mois, il a grimpé de 2,64% par rapport à la même période de l’an dernier, ce qui était un plus bas en trois ans et largement inférieur au taux plafond de 4% fixé par l’Assemblée nationale.Les évolutions de l’IPC au cours de la période examinée ont été relativement conformes aux prévisions établies au début de l’année, a ajouté le comité.Notant les facteurs contribuant à freiner l’expansion de l’IPC, les experts ont déclaré qu’alors que les prix des produits céréaliers ont dévissé en raison de l’abondance de l’offre et de la baisse de la demande d’importation de riz dans le monde, les prix de la viande de porc ont chuté de mars à mai à cause de l’épidémie de peste porcine africaine.De plus, les prix des services de santé ont baissé de 0,1% par rapport à décembre 2018, et les prix de l’essence sur le marché intérieur ont encore baissé depuis la seconde moitié de mai.Les ministères, les secteurs et les localités se sont étroitement coordonnés pour assurer l’équilibre offre-demande, ajuster les prix des produits de base gérés par l’État de manière appropriée et orienter les taux de change en se basant sur le mécanisme flexible de taux de change quotidien de référence.Reconnaissant ces résultats, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a souligné la volonté de maintenir l’inflation entre 3,3 et 3,9% cette année.Il a demandé au comité de continuer à surveiller de près la situation de l’offre et de la demande afin de trouver des solutions appropriées pour stabiliser le marché, notamment en ce qui concerne les produits essentiels tels que la viande de porc, les matériaux de construction et le pétrole.Bien que la politique budgétaire doive être régie de manière stricte, la politique monétaire doit être flexible et coordonnée avec d’autres politiques macro-économiques pour juguler l’inflation dans les limites du plafond.L’inflation sous-jacente cette année devrait être maintenue à environ 1,8%, a-t-il noté.Vuong Dinh Huê a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de fournir des informations sur la gestion des prix aux agences concernées, aux médias et au public, dans les meilleurs délais. Ils doivent également accroître la transparence des statistiques relatives aux produits de base qui affectent la vie des gens. – VNA