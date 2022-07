Hanoi (VNA) – La directrice générale de Krungthai Asset Management (KTAM), Chavinda Hanratanakool, a recommandé d’investir dans le marché boursier vietnamien au motif qu’il s’agit d’un marché à fortes perspectives de croissance.

Photo d'illustration: VnExpress



Selon elle, dans un contexte de volatilité intense dans de nombreuses économies en raison de l’inflation et d’une politique monétaire incertaine, les investisseurs devraient rechercher des opportunités sur des marchés à faible volatilité, de fortes perspectives de croissance et une valeur des actions relativement faible par rapport aux autres marchés de la région.Le marché boursier vietnamien présente toutes ces caractéristiques car l’économie vietnamienne a le potentiel de croissance le plus élevé d’Asie du Sud-Est, a-t-elle noté.Selon la directrice générale de KTAM, l’économie vietnamienne devrait se redresser grâce à un certain nombre de facteurs dont une importante population active, ce qui est favorable au développement économique à long terme. De plus, l’économie vietnamienne bénéficiera de la réouverture de la Chine, a-t-elle noté.En outre, elle a estimé que les cours des actions sur le marché boursier vietnamien sont nettement inférieurs à ceux des autres marchés de l’ASEAN. Cependant, compte tenu des fondamentaux, Mme Chavinda a pensé que la baisse des prix profiterait au marché à long terme.De plus, l’économie vietnamienne ne sera pas beaucoup affectée par le conflit russo-ukrainien car le Vietnam est moins dépendant que d’autres pays.Ces avantages permettront au Vietnam de bénéficier d’une large variété d’industries, a-t-elle déclaré.Auparavant, KTAM avait lancé KT-VIETNAM-A et KT-VIETNAM-SSF, un fonds d’épargne à long terme investissant sur le marché boursier vietnamien avec une introduction en bourse qui a eu lieu du 4 au 12 juillet.Chavinda Hanratanakool a déclaré que les deux fonds sont étroitement gérés, afin de générer des rendements plus élevés, en se concentrant sur les actions qui bénéficient de la croissance économique du Vietnam. – CPV/VNA