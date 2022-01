Photo d'illustration : VNA

Il s'agit de la centrale solaire Chu Ngoc de 15 MW dans la province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre) et de la centrale photovoltaïque Nhon Hai de 35 MW dans la province centrale de Ninh Thuan. Les deux centrales reçoivent des tarifs de rachat (FiT) de 0,0935 USD/kWh et ont mis en place des accords d'achat d'électricité de 20 ans avec Electricité Vietnam (EVN). Le plus petit est devenu opérationnel en juin 2019, tandis que le plus grand produit de l'électricité depuis juillet 2020.Selon l'accord, les actifs seront achetés par BRE Singapore Pte Ltd, une filiale de Banpu Next Co Ltd. La transaction est sujette à certains ajustements et approbations usuelles, et devrait être finalisée au deuxième trimestre de l'année. L'accord fait suite à l'accord de Banpu de décembre dernier pour acheter le parc solaire de 50 MW de Ha Tinh dans la province vienamienne de Ha Tinh.- VNA