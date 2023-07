Binh Duong, 4 juillet (VNA) - La société américaine CT Strategies envisage la possibilité de développer une zone de libre-échange dans la province méridionale de Binh Duong, a déclaré Andrew Farrelly, PDG de la société, lors d'une séance de travail avec les autorités povinciales le 3 juillet.

Lors d'une séance de travail avec les autorités povinciales le 3 juillet. Photo : VNA

Andrew Ferrelly a déclaré qu'il appréciait grandement le développement des infrastructures ainsi que le potentiel économique de Binh Duong.La localité remplit toutes les conditions pour former des zones de libre-échange, visant à faciliter le fonctionnement des entreprises, a-t-il dit, précisant que la province dispose d'un système de transport pratique qui se connecte aux ports maritimes en eau profonde et aux aéroports internationaux.Mai Hung Dung, vice-président du Comité populaire provincial, a salué le plan de la société américaine, affirmant que la création d'une zone de libre-échange est l'objectif important de Binh Duong pour intensifier le dédouanement des marchandises et améliorer la gestion professionnelle du système logistique.La province prête toujours attention aux solutions pour attirer les investissements et le développement industriel, en particulier les industries vertes, modernes et respectueuses de l'environnement, a déclaré le responsable, ajoutant qu'elle soutient les entreprises, y compris CT Strategies, pour rechercher des domaines d'investissement adaptés à la politique de développement de la localité.Binh Duong a jusqu'à présent attiré 4.113 projets d'investissement direct étranger (IDE) avec un capital social total de 40 milliards de dollars.CT Strategies est une société de conseil basée à Washington DC. Il est spécialisé dans la fourniture de services d'assistance technique et de renforcement des capacités pour faciliter le commerce, les solutions logistiques, la gestion des frontières et le développement de zones de libre-échange.- VNA