L'insigne "Pour la paix, l'amitié entre les nations" a été remis à Ralph Lelii, Cheryl Mellor et Carter Sio de l’école américaine George School. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’école américaine George School a reçu à Hanoï le 21 juin un certificat de mérite de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO).

L'insigne de la VUFO « Pour la paix, l'amitié entre les nations » a été décerné à Ralph Lelii, Cheryl Mellor et Carter Sio pour leurs contributions à l'établissement et au développement du partenariat entre l'école américaine et la Vietnam-US Society (VUS).

Lors de la cérémonie, le vice-président de la VUFO, Don Tuan Phong, a rappelé que la première délégation de George School s’était rendue au Vietnam en juin 1996 avec un appui de la VUS. Depuis, de nombreux enseignants et élèves de cette école américaine sont venus dans le pays, servant de pont entre des deux nations.

Les relations entre la VUS et George School ont débuté en 1995. Cette école a été le premier établissement d'enseignement américain à effectuer une visite au Vietnam grâce à l'aide de la VUS. Depuis 1995 à 2017, elle a envoyé 18 délégations d'enseignants et élèves au Vietnam.

A travers ces visites, George School a offert des médicaments et équipements médicaux d’une valeur totale de 50.000 dollars à des hôpitaux vietnamiens et a fourni plus de 30.000 dollars à des installations humanitaires vietnamiennes.

Ralph Lelii a contribué à l’établissement des relations avec la VUS au début des années 1990. Il a dirigé six délégations de George School au Vietnam de 1996 à 2001 et a été en charge du programme d'échange de délégations des deux pays jusqu’en 2007.

Cheryl Mellor et Carter Sio ont également été à la tête des délégations de l’école américaine au Vietnam au cours de nombreuses années. -VNA