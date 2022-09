Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les organes d’une donneuse en état de mort cérébrale ont été transplantés avec succès à six patients par l’Hôpital Cho Rây et l’Hôpital pédiatrique n°2 à Hô Chi Minh-Ville.

Photo: VNA



L’hôpital Cho Rây a déclaré que son unité de coordination de la transplantation d’organes humains avait été informée du don le 19 août.La donneuse était une femme de 25 ans en état de mort cérébrale suite à un accident du travail. Sa mère a décidé de faire don des organes de sa fille, comprenant deux cornées, deux reins, un cœur et un foie, comme elle le souhaitait.Le directeur de l’hôpital, Nguyên Tri Thuc, a déclaré que les greffes avaient été menées avec succès, ajoutant qu’au 9 septembre, les quatre patients recevant des reins et des cornées étaient retournés à l’hôpital pour un nouvel examen et avaient montré de "très bons" résultats.Le patient greffé du coeur sortira également de l’hôpital bientôt alors que le patient greffé du foie est toujours sous surveillance et en soins intensifs, a-t-indiqué.Le directeur de l’hôpital a fait savoir qu’avant de prélever les organes de la donneuse, les médecins avaient observé une minute de silence en commémoration de la défunte. – VNA