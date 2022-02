Singapour, 17 février (VNA) - Une délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par le général de corps d'armée Phung Si Tan, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a eu le 16 février une rencontre avec Leck Chet Lam, directeur exécutif d'Experia - l'organisateur du salon aéronautique de Singapour (Singapore Airshow) 2022 en cours.

Photo : VNA

La délégation vietnamienne assiste à la huitième édition du du Singapore Airshow, qui se déroule du 15 au 18 février, à l'invitation du ministère singapourien de la Défense.

Lors de la séance de travail, les parties ont échangé leurs expériences dans la préparation et la tenue d'événements internationaux. Phung Si Tan a déclaré que le ministère vietnamien de la Défense appréciait hautement les efforts déployés par Experia et ses partenaires pour l'organisation réussie du spectacle aérien dans le contexte des impacts négatifs du COVID-19 sur les voyages dans le monde.

L'expérience d'Experia servira de précieuse leçon pour la tenue du salon international de la défense du Vietnam prévu fin 2022 au Vietnam, a-t-il ajouté.

Organisé tous les deux ans, le salon aéronautique de Singapour compte parmi les plus grands événements aérospatiaux en Asie. Cette année, il devrait accueillir plus de 13.000 participants professionnels et près de 600 entreprises de plus de 39 pays et territoires, représentant plus de 70 % des 20 plus grandes entreprises aérospatiales mondiales. - VNA