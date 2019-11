Le lieutenant-général Phan Van Giang, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Le lieutenant-général Phan Van Giang, chef de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, accompagné d'une délégation de haut rang de l'Armée populaire du Vietnam, effectue du 24 au 28 novembre une visite officielle en Inde, sur invitation du général Bipin Rawat, président du comité des chefs d'état-major et chef d'état- forces terrestres de l'Inde.

Lors de ces derniers temps, les relations d'amitié et de coopération traditionnelle entre le Vietnam et l'Inde dont les relations de défense, se sont développées de manière positive. Le gouvernement, le peuple et l'armée populaire du Vietnam prennent toujours en haute considération le développement intégral et substantiel des relations avec l'Inde, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et à la prospérité commune de la région.

La visite de la délégation militaire de haut rang du Vietnam en Inde vise à renforcer la confiance politique, les relations substantielles entre les deux armées, dont la mise en œuvre complète et efficace du mémorandum de coopération dans la défense Vietnam-Inde pour 2015-2020, ainsi que des conventions des dirigeants des deux ministères de la Défense. -VNA