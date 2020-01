Des responsables de Hoa Binh et de Houaphan lors de leur renconre le 9 janvier. Photo: VNA

Hoa Binh (VNA) – Le 9 janvier, une délégation de la province laotienne de Houaphan est allée formuler ses vœux de Nouvel An lunaire aux autorités et à la population de la province de Hoa Binh (Nord).

Bui Van Tinh, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV), a informé la délégation laotienne des réalisations socio-économiques de sa province en 2019 et du rythme des travaux de construction d’une autoroute reliant Hoa Binh à Moc Chau (province de Son La, Nord). Hoa Binh et Son La sont toutes les deux des provinces frontalières avec le Laos.

Une fois ouverte en trafic, cette autoroute créera de meilleures conditions pour renforcer les liens économiques et les échanges culturels entre Hoa Binh et Houaphan, a souligné Bui Van Tinh.

De son côté, Khamphiu Vongsavan, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Comité provincial du Front d'édification nationale du Laos pour Houaphan, a remercié Hoa Binh d'avoir aidé à construire l'école de Hua Muong et d'avoir reçu des étudiants de Houaphan pour des formations sur son sol.

Il a exprimé le souhait de recevoir plus de soutien de la province vietnamienne an matière de transfert de technologies et de techniques de culture.

Il a également appelé les deux localités à étendre leur coopération, à accroître leurs échanges culturels et leur partage d'informations, contribuant ainsi à l’intensification de la solidarité et de l'amitié spéciales entre les deux pays et les deux provinces. -VNA