Nguyen Thi Hoang Van, cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du CC du PCV participe à la 35e réunion de l'ICAPP. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par Nguyen Thi Hoang Van, cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a participé mercredi à la 35e réunion de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).

Organisé sous format virtuel, l'événement a vu la participation de 33 Partis politique d'Asie et des représentants du Forum politique Asie-Europe.

Nguyen Thi Hoang Van a apprécié les efforts du secrétariat de l'ICAPP pour maintenir les activités au milieu de la pandémie de COVID-19, contribuant au renforcement de la solidarité, de la coopération, du partage des expériences entre les Partis politiques. Elle a affirmé que le Parti communiste du Vietnam participerait et contribuerait activement aux activités de l'ICAPP pour la paix, la coopération et le développement dans la région comme le monde.

Lors de la réunion, les participants ont discuté des priorités de l'ICAPP en 2021, notamment des préparatifs pour la 11e réunion plénière et de la célébration du 20e anniversaire de la création du forum, de la coopération dans la lutte contre le COVID-19 et de l'élargissement des relations de coopération entre les Partis politiques d'Asie et ceux en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Afrique. -VNA