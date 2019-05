La Havane, 26 mai (VNA) - Une délégation du Parti communiste vietnamien (PCV), dirigée par M. Phan Dinh Trac, secrétaire du Comité central (CC) et chef de la Commission centrale des affaires intérieures, a effectué une visite de travail du 23 au 26 mai en République dominicaine.

Phan Dinh Trac, secrétaire du CC du PCV et chef de la Commission centrale des affaires intérieures, est reçu

par le président Danilo Medina. Photo: VNA

Durant son séjour, M. Trac, qui est également vice-président permanent du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption et vice-président permanent du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, a rencontré le président Danilo Medina et le président de la Chambre des députés, Radhamés Camacho.

Lors de ces rencontres, il a affirmé la politique cohérente du Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique étrangère indépendante, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, pour la paix, la coopération et le développement.

Il a souligné qu'au cours des dernières années, le PCV avait attaché une grande importance à la multiplication et au développement des relations diversifiées et efficaces avec des partis politiques dans de nombreux pays du monde, créant un fondement politique solide pour les relations étatiques et orientant les relations bilatérales entre le Vietnam et les autres pays.

De leur côté, le président Danilo Medina et les dirigeants dominicains ont exprimé leur admiration envers le peuple vietnamien héroïque et le président Ho Chi Minh, tout en soulignant les valeurs historiques et les significations perpétuelles de la lutte pour le salut national et la réunification nationale peuple vietnamien.

Ils ont affirmé que le monument du président Ho Chi Minh et le parc portant son nom, lesquels ont été inaugurés en 2013 dans la capitale de Saint-Domingue, témoignaient de ces sentiments et constituaient un attachement entre la République dominicaine et le Vietnam.

Appréciant les réalisations enregistrées par le Vietnam après plus de 30 ans de Doi moi (Renouveau) et exprimant leur joie devant les progrès accomplis dans les relations bilatérales, ils ont proposé des mesures concrètes destinées à promouvoir les relations bilatérales, notamment dans les domaines politique, économique et commercial ; ainsi qu’à intensifier les échanges culturels et interpersonnels, en particulier entre les jeunes générations des deux pays.

Dans le cadre de sa visite, M. Phan Dinh Trac s'est également entretenu avec le secrétaire général du Mouvement de la gauche uni (MIU), le ministre de la Politique d'intégration, Miguel Mejía, et la secrétaire générale adjointe du Parti de la libération dominicaine (PLD), la sénatrice Cristina Lizardo.

Vietnamiens et Dominicains ont convenu de maintenir les contacts de haut rang, l’échange de délégations à tous niveaux, l’échange d’expériences théoriques et pratiques ; d’échanger les informations sur la situation de chaque partie, de chaque pays et de chaque région; de collaborer et de soutenir mutuellement pour élargir les relations entre leur parti avec d'autres partis en Asie et en Amérique latine.

M. Phan Dinh Trac a également rencontré le ministre des Affaires étrangères, Miguel Vargas, le ministre de l'Intérieur et de la Police, José Ramón Fadul, le chef de la Direction générale de l’éthique et de l’intégrité, Lidio Cadet Jimnez. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et l'échange d'expériences, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre les deux pays dans les temps à venir.

La délégation du PCV est également allée fleurir le monument du président Ho Chi Minh, et a assisté à un rassemblement organisé par le MIU en coordination avec d’autres forces politiques dominicaines en l’honneur du 129e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh.

Elle a également visité le siège du Comité municipal du MIU pour la capitale de Santo Domingo, lequel porte le nom du président Ho Chi Minh. A l’issue de son séjour en République dominicaine, elle se rendra à Cuba pour une visite de travail. -VNA