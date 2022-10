Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation (gauche), et Robert Floy, secrétaire général de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO). Photo : VNA

Vienne (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, a effectué une visite de travail du 15 au 17 octobre en Autriche.

La délégation du PCV a eu des séances de travail avec Harald Troch, vice-président de la Commission des droits de l'homme, de la Commission des affaires étrangères du Parlement autrichien, Maria Maltschnig, secrétaire chargée des relations internationales du Parti social-démocrate d'Autriche et Robert Floy, secrétaire général de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO). Elle a aussi visité le Centre mondial de recherche et d'expérimentation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

La délégation du PCV a eu des séances de travail avec Harald Troch, vice-président de la Commission des droits de l'homme, la Commission des affaires étrangères du Parlement autrichien. Photo : VNA

Lors de ces rencontres, Nguyen Trong Nghia, a affirmé la position d'approfondir les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Autriche, entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) en général, notamment la promotion des contacts et des échanges avec les partis politiques d'Autriche et les groupes du Parti au Parlement européen.

Nguyen Trong Nghia a souligné que le Vietnam préconisait de promouvoir l'étude et l'application efficace des réalisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et au service du développement durable, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et de la protection de l'environnement.

Le Vietnam s'efforce toujours d'être un membre actif et responsable des institutions internationales multilatérales de l'énergie atomique telles que l’AIEA et le Conseil des gouverneurs de l'AIEA pour le mandat 2021-2023, le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO).

Le Vietnam a ratifié le CTBT et TICE et est l'un des membres actifs du processus de formulation et de mise en œuvre du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est, a souligné Nguyen Trong Nghia.

Les dirigeants autrichiens et de la CTBTO et de l'AIEA ont souligné la position et le rôle du Vietnam et ont considéré le pays comme un partenaire important dans la région Asie-Pacifique et ont estimé ses réalisations remarquables obtenues sous la direction du Parti communiste.

Ils ont convenu de mettre en œuvre l'Accord de libre-échange (EVFTA) et de promouvoir la ratification rapide de l'accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam (EVIPA) par le Parlement autrichien.

Au cours de son séjour en Autriche, la délégation vietnamienne a aussi rendu visite et s'est entretenue avec le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants d'intellectuels vietnamiens en Autriche.-VNA