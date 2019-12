Le secrétaire général du Parti communiste, Victor Gorodeki Kot travaille avec la délégation du PCV (Photo: VNA)



Buenos Aires (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigée par le chef adjoint de la Commission des Relations extérieures du Comité central Nguyen Huy Tang, a effectué des visites de travail en Uruguay et en Argentine pour renforcer l'amitié et la coopération bilatérale.

Pendant son séjour en Uruguay, la délégation vietnamienne a rencontré la vice-présidente Lucia Topolansky; le secrétaire général du Parti communiste de l'Uruguay, Juan Castillo; le président de l'Alliance Frente Amplio (Front large), Javier Miranda; le secrétaire général du Parti national Pablo Iturranlde et le vice-chancelier Ariel Bergamino.

Pendant ce temps, en Argentine, la mission du Vietnam a rencontré séparément le secrétaire général du Parti communiste, Victor Gorodeki Kot; le président du Parti Justicialiste (PJ), José Luis Gioja; le vice-ministre argentin des Affaires étrangères Pablo Tetamantti et les dirigeants du Parti Proposition républicaine.

Lors des séances de travail, Nguyen Huy Tang a informé des activités du PCV et des réalisations socio-économiques de son pays après plus de trois décennies du Renouveau.

Le Vietnam continue de mettre en œuvre la résolution du XIIe Congrès national du PCV et s'efforce d'atteindre les objectifs prévus, en plus de se concentrer sur les préparatifs du XIIIe Congrès national du PCV, prévu pour le premier trimestre 2021, a déclaré Nguyen Huy Tang.

Il a déclaré que son pays qualifie toujours l'impulsion des relations extérieures par le biais de canal du Parti comme une base politique durable pour accélérer et guider les liens avec d'autres nations.

Le Vietnam continue de mener de manière cohérente la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation, de diversification, ainsi que d'intégration internationale active.

Après avoir souligné le bon progrès des relations bilatérales entre le Vietnam et les deux nations sud-américaines ces dernières années, Nguyen Huy Tang a exprimé le souhait que les deux parties continuent de promouvoir l'échange de délégations, de maintenir et de promouvoir des accords, des mécanismes de consultation politique, en plus de étendre les liens de coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du sport, ainsi que dans les forums et organisations internationaux.

Concernant la situation en mer Orientale, il a déclaré que le Vietnam a exercé sa souveraineté, ses droits souverain et de juridiction de manière pacifique et légale pour protéger sa zone maritime, et plaide constamment pour résoudre les problèmes relatifs par le biais de dialogues et de mesures pacifiques, sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

De leur côté, les dirigeants uruguayens et argentins ont souligné les réalisations, le rôle et la position atteints par le Vietnam sur la scène internationale ces dernières années.

Ils ont également estimé que le Vietnam était toujours un partenaire important des deux nations en Asie et une passerelle pour les liens entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le MERCOSUR.

Les dirigeants de gouvernements et de partis de ces deux pays ont montré leur soutien à la position vietnamienne dans la résolution des différends en mer Orientale, à travers des dialogues pacifiques fondés sur le respect de la souveraineté et du droit international.

Au cours de la visite, la délégation du PCV a également participé à la célébration de la naissance du fondateur du Front large de l'Uruguay, Liber Seregni, s'est entretenue avec les représentants de l'Institut culturel Argentine-Vietnam et a rendu hommage au président Ho Chi Minh en Buenos Aires. -VNA