Hanoi (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par la secrétaire du Comité central du PCV et présidente de sa Commission de sensibilisation auprès des masses, Bui Thi Minh Hoài a effectué du 20 au 24 septembre une visite de travail en Turquie.

La présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du PCV Bui Thi Minh Hoài. Photo: VNA

Elle a eu des séances de travail avec le secrétaire général du Parti communiste de Turquie Kemal Okuyan, les responsables de la Commission des relations extérieures du Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir), le chef de la délégation turque à l’Assemblée parlementaire asiatique (APA) Asuman Erdogan et des fonctionnaires du ministère turc de l’Intérieur.Lors des séances de travail, le Vietnam a manifesté son intérêt pour le renforcement des partenariats avec les partis politiques turcs, contribuant à approfondir davantage les liens entre les deux pays dans tous les domaines.Félicitant la Turquie pour ses réalisations en matière de politique, de relations extérieures et de développement socio-économique, la délégation a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la promotion du partenariat avec la Turquie.Les deux parties ont partagé des informations sur les activités des organisations de masse et leurs relations avec les administrations à tous les niveaux, tout en échangeant des expériences dans la gestion de leurs opérations.Les responsables turcs ont salué le rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique ainsi que l’énorme potentiel de développement du pays.Soulignant les similitudes entre les deux pays ainsi que les relations bilatérales solides, ils ont affirmé que la Turquie travaillera en étroite collaboration avec le Vietnam dans les forums multilatéraux, espérant que les deux parties optimiseront davantage leur potentiel de coopération au profit de leur peuple.Les deux parties ont convenu de renforcer la collaboration par le biais des canaux d’échange entre les partis, l’État, le parlement et entre les peuples, et ont discuté d’un certain nombre de mesures pour renforcer davantage le partenariat bilatéral dans des domaines particuliers.Au cours de leur séjour en Turquie, la délégation s’est également rendue à l’ambassade du Vietnam et a rendu hommage au dirigeant national turc Mustafa Kemal Atatürk. – VNA