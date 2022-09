Matola (VNA) – Le vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Quang Hoai Nam, participe au 12e Congrès du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), qui se tient du 23 au 28 septembre dans la ville de Matola, sous le thème « 60 ans de renforcement de la solidarité, de promotion de la paix et du développement »,



La délégation du PCV a prononcé un discours saluant le Congrès et transmis le message de félicitations du Comité central du PCV au président du FRELIMO, Filipe Nyusi, également président mozambicain.



Elle a rendu une visite de courtoisie à la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, travaillé avec le Secrétaire central aux relations extérieures du FRELIMO, Shakin Abubakar, le ministre mozambicain de l'Industrie et du Commerce, Augusto Moreno, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Ludovina Bernardo.



Lors des rencontres, les deux parties se sont informées de la situation de leurs Partis et de leurs pays et ont discuté des mesures pour renforcer et développer les relations bilatérales.



En marge du Congrès, la délégation vietnamienne a rencontré de nombreux délégués internationaux pour en savoir plus sur la situation régionale, celle des Partis au pouvoir, des Partis communistes et des Partis de gauche.