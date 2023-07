La délégation vietnamienne lors d'une activité en Bolivie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Le Hong Quang, membre du Comité central, secrétaire du Comité provincial du PCV d’An Giang, effectue du 3 au 7 juillet une visite de travail à La Paz, en Bolivie.



Elle a rencontré, entre autres, le vice-président de Bolivie, David Choquehuanca, et le président de la Chambre basse, Jerges Mercado. Elle a eu en outre un entretien avec le secrétaire général du Parti communiste bolivien, Ignacio Mendoza Pizzaro.



Lors des rencontres, Le Hong Quang a affirmé que le Vietnam s’intéressait toujours à promouvoir son amitié et sa coopération multiforme avec les amis d'Amérique latine, dont la Bolivie. Il a également déclaré que le Vietnam souhaitait promouvoir les relations avec les partis politiques en Bolivie.



Les dirigeants boliviens ont souligné que la Bolivie souhaitait étudier les expériences du Vietnam en matière de gestion du pays, de développement pacifique et de prospérité. Ils ont émis le souhait de promouvoir les relations entre les deux pays à travers l'échange de délégations à tous les niveaux, d’établir et élargir la coopération dans les domaines potentiels tels que l'économie-commerce, l'agriculture, l'énergie, la construction...



Lors de son entretien avec le secrétaire général du Parti communiste bolivien, Le Hong Quang a exprimé la volonté du PCV de développer l'amitié et la solidarité entre les deux partis.-VNA