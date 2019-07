Pham Minh Chinh, chef de la Commission centrale d'organisation du PCV (droite) et Fabien Roussel, secrétaire national du PCC (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Sur invitation du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), une délégation de haut niveau du Parti communiste français (PCC) dirigée par son secrétaire national Fabien Roussel effectue du 17 au 25 juillet une visite de travail au Vietnam.

Dans l'après-midi du 21 juillet, Pham Minh Chinh, membre du Politburo, secrétaire du CC et chef de la Commission centrale d'organisation du PCV, a reçu la délégation du PCC.

Fabien Roussel a souligné que le PCC attachait toujours une grande importance aux relations traditionnelles et à la solidarité avec le PCV, et s'était engagé à continuer de contribuer à la promotion de relations d’amitié et de coopération entre les Partis, les États et les peuples des deux pays dans les années à venir, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement. Il a dit que le PCC essayait de renforcer son rôle et sa position en France et en Europe, en vue du centième anniversaire de sa fondation en 2020.

Pham Minh Chinh a remercié le Parti communiste et le peuple français pour leur solidarité et leur soutien accordés au Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance nationale d’hier ainsi que dans son œuvre d’édification et de défense de la Patrie d’aujourd’hui.

Il a souligné que le PCV attachait toujours une grande importance au renforcement des relations traditionnelles avec le PCC, avant de proposer aux deux parties de travailler ensemble pour promouvoir une coopération concrète et efficace entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. -VNA