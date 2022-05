Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil central de théorie (droite), et Patrick Graichen, secrétaire d'État au ministère allemand des Affaires économiques et de l'Action climatique. Photo: VNA



Berlin (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil central de théorie, effectue une visite de travail en Allemagne du 14 au 19 mai.

Le 16 mai, Nguyen Xuan Thang a coprésidé le 7e dialogue théorique entre le PCV et le Parti social-démocrate allemand (SPD). Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la croissance verte, des énergies renouvelables au Vietnam et en Allemagne et de l'agriculture verte.

Lors des séances de travail avec des dirigeants du SPD, du gouvernement et du Bundestag d'Allemagne, Nguyen Xuan Thang les a informés de la situation de relance et de développement socio-économique du Vietnam en phase post-pandémique, des options du Vietnam dans la réponse au changement climatique, la transition énergétique, la croissance verte et le développement durable. Il a proposé aux deux pays de renforcer leur partenariat stratégique sur la base de la coopération dans les processus de restructuration énergétique, de croissance verte, d'agriculture verte, etc.

Les dirigeants du SPD, du gouvernement et du Bundestag ont apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la région comme dans le monde. Ils ont salué les engagements pris par le Vietnam lors de la COP26 et exprimé leur volonté d'accélérer la coopération dans la transition énergétique avec le pays dans les temps à venir.

Durant son séjour, Nguyen Xuan Thang a également travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Allemagne. -VNA