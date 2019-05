Séance de travail entre le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger et le Comité de liaison avec les Laotiens à l'étranger, le 20 mai à Vientiane. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une délégation du ministère vietnamien des Affaires étrangères, conduite par son vice-ministre des Affaires étrangères et chef du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, Nguyen Quoc Cuong, a eu le 20 mai à Vientiane une séance de travail avec le Comité de liaison avec les Laotiens à l'étranger.

Dans le cadre de la visite de cette délégation au Laos du 19 au 21 mai, les deux parties ont discuté des questions d’intérêt commun. Ils ont convenu de poursuivre la coopération et l'échange d'expériences sur la mission liée à leurs citoyens d'outre-mer respectifs ; de créer des conditions favorables permettant à ces derniers de stabiliser leur vie, contribuant ainsi au développement socio-économique de chaque pays et permettant de resserrer davantage les relations spéciales Vietnam-Laos.

S’exprimant à cette séance de travail, le vice-ministre laotien des Affaires étrangères, Khamphau Onthavan a tenu en haute estime les contributions de la communauté vietnamienne au Laos en faveur de l’œuvre de construction et de développement de ce pays. Sur cette base, il a demandé au Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger et au Comité de liaison avec les Laotiens à l'étranger de renforcer leur collaboration pour contribuer à l'épanouissement des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.

Le vice-ministre laotien des Affaires étrangères a affirmé que le Parti et l’Etat laotiens créeraient de meilleures conditions pour permettre aux expatriés vietnamiens de vivre et de bien s'intégrer dans la société locale.

Partageant le même point de vue que son homologue laotien, M. Nguyen Quoc Cuong a demandé à deux comités de continuer de mettre en œuvre efficacement les accords déjà conclus, d'intensifier les échanges et élaborer des plans de coopération spécifiques facilitant la vie stable des expatriés, qui constituent des passerelles pour les relations spéciales entre les deux pays.

Auparavant, la délégation du ministère vietnamien des Affaires étrangères avait effectué une visite de courtoisie au ministre laotien des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith.

Cette délégation avait également travaillé avec l'Association générale des Vietnamiens au Laos et s'était rendue à l'ambassade du Vietnam.-VNA