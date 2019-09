Le président du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président du Parti démocratique, Lee Hae Chan. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par son président Tran Thanh Man, en visite de travail en République de Corée, est allée saluer le 27 septembre à Séoul, le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Moon Hee Sang.

Tran Thanh Man a félicité le développement socio-économique de la République de Corée et s'est réjoui du développement avantageux des relations entre les deux pays dans tous les domaines, notamment après l’établissement d'un cadre de partenariat de coopération stratégique en 2009. Il a souligné que le Vietnam considérait la République de Corée comme l'un de ses partenaires importants, tout en souhaitant que le président Moon Hee Sang et l'Assemblée nationale coréenne continuent à soutenir le développement des relations bilatérales, appuyer la communauté vietnamienne en République de Corée, en particulier les femmes vietnamiennes qui se marient les Coréens pour qu’elles puissent s’intégrer bien dans la société coréenne.

Tran Thanh Man a souhaité que la République de Corée continue de soutenir activement la position du Vietnam et de l'ASEAN dans le maintien de la paix, de la stabilité et de de la sécurité et de la sûreté de la navigation en Mer Orientale, dans le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait constamment la paix, la stabilité, la dénucléarisation et le règlement des problèmes de la péninsule coréenne, de manière pacifique par les dialogues, les négociations. Le Vietnam apportera une contribution positive au processus de paix dans la péninsule coréenne.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale coréenne Moon Hee Sang a souligné que la politique tournée vers le Sud (New Southern policy) accordait désormais une importance aux relations avec l'ASEAN et le Vietnam. Il a également remercié le Vietnam pour ses contributions positives au processus de paix dans la péninsule coréenne.

En République de Corée, la délégation du Front de la Patrie du Vietnam a rencontré le président du Parti démocratique, Lee Hae Chan.

Tran Thanh Man a affirmé que le Parti communiste du Vietnam et l'État vietnamien attachaient toujours une importance au renforcement des relations avec le Parti démocratique et le gouvernement coréen. Il a souhaité que le président du Parti démocrate continue à soutenir les relations entre le Front de la Patrie du Vietnam et les partenaires coréens et à promouvoir les échanges entre les organisations et les localités coréennes et vietnamiennes.

Le même jour, la délégation vietnamienne a rencontré le président du Conseil économique, social et du travail coréen, Moon Seong Hyeon.

Tran Thanh Man a demandé au président du Conseil de s’intéresser, protéger les droits légitimes des travailleurs vietnamiens en République de Corée. Il a suggéré aux deux parties d’étudier et se préparer à la signature d’un protocole d’accord sur la coopération bilatérale pour la période 2020-2025.

Moon Seong Hyeon a déclaré qu'il s’efforce pour que les travailleurs étrangers, y compris les travailleurs vietnamiens, bénéficient les mêmes droits que les travailleurs coréens.

Lors de ces rencontres avec les responsables coréens, Tran Thanh Man a demandé à la partie coréenne d'ouvrir une ligne reliant la ville de Can Tho au Sud du Vietnam à la République de Corée pour faciliter le retour au Vietnam des Vietnamiennes en mariage avec les Coréens et de simplifier les procédures afin de promouvoir les arrivés coréens au Vietnam.

A cette occasion, la délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie de création de l’Association des entreprises et des investisseurs Vietnam-République de Corée. Elle a également visité le centre Energy Zero de l’Institut de technique agricole de la province de Gyeonggi, travaillé avec le Mouvement des nouveaux villages coréens. -VNA