La séance de travail de la délégation vietnamienne à l’Académie présidentielle de l’'économie nationale et de l' administration publique de la Russie . Photo: VNA

Moscou, 23 novembre (VNA) - Dans le cadre d’une visite de travail en Russie, une délégation de l'Académie politique nationale de Ho Chi Minh, dirigée par son chef Nguyen Xuan Thang, a travaillé le 22 novembre avec des responsables de l’Académie présidentielle de l'économie nationale et de l'administration publique de la Russie (RANEPA).

M. Thang a affirmé que l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh souhaitait promouvoir la coopération et partager des expériences avec la RANEPA dans la formation du personnel, en particulier dans l’enrichissement des connaissances et méthodes permettant de s’adapter aux changements, notamment ceux venus de la 4e révolution industrielle et de l’économie numérique.

Le professeur Vladimir May a souligné que la RANEPA et l’académie vietnamienne entretenaient une coopération à long terme en matière de recherche et de formation. Il a affirmé la volonté de la RANEPA d'aider à former et à améliorer la qualification professionnelle des fonctionnaires et employés vietnamiens.

La délégation vietnamienne a aussi participé à un colloque sur le développement national dans le contexte de changements mondiaux et la promotion de la coopération Vietnam- Russie.

Les participants ont discuté du rôle et de la position de la Russie au 21e siècle, du développement socio-économique de celle-ci au sein de la 4e révolution industrielle, des relations entre l'appareil d'État et les citoyens, de la politique extérieure russe d’aujourd'hui, de la coopération Vietnam-Russie dans le nouveau contexte ainsi que de problèmes internationaux d'intérêt commun.

Le même jour, la délégation s'est rendue et a travaillé à l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Russie. -VNA