La réunion entre la délégation de la VNA et les autorités de Quang Tri. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – Une délégation de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), conduite par le membre du comité central du Parti communiste du Vietnam et directeur général de la VNA (Agence vietnamienne d'information), Nguyen Duc Loi, a effectué le 3 novembre une visite de travail dans la province de Quang Tri (Centre).

Lors de la réunion, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Le Quang Tung, a informé des dommages causés par les récentes tempêtes et inondations dans la région.

Il a souhaité que la VNA continue à prêter attention au soutien à la province en matière de communication, en particulier sur la promotion des produits de marque.

Le directeur général de la VNA Nguyen Duc Loi, a félicité le Comité du Parti de la province de Quang Tri pour avoir organisé avec succès le 17e Congrès, et en même temps d'avoir partagé les pertes et les dommages causés par les inondations et les tempêtes.

Récemment, des fonctionnaires et des employés de la VNA se sont associés pour faire un don aux sinistrés du Centre. À long terme, la VNA continuera à bien mettre en œuvre les activités de coopération en matière de communication, a-t-il ajouté.

Le même jour, la VNA a coopéré avec le Comité populaire du district de Trieu Phong pour inaugurer l’école maternelle de Trieu Tai dans la commune de Trieu Tai, financée par la VNA et le groupe Vingroup à hauteur de 1,8 milliard de dongs.

A cette occasion, le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, a offert des cadeaux à cette école maternelle. -VNA