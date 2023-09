Rencontre entre Dinh Tien Dung et Huang Kunming, le 25 septembre dans la ville de Guangzhou. Photo: VNA Rencontre entre Dinh Tien Dung et Huang Kunming, le 25 septembre dans la ville de Guangzhou. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Dinh Tien Dung, en tête d’une délégation de haut rang de la capitale vietnamienne, a eu une rencontre le 25 septembre dans la ville de Guangzhou avec Huang Kunming, secrétaire du Comité du Parti de la province chinoise du Guangdong.Dinh Tien Dung a souligné que sa visite en Chine du 25 au 29 septembre vise à continuer de concrétiser la compréhension commune entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, contribuant au maintien des échanges et des contacts de haut niveau et au renforcement de l’amitié et la coopération entre les localités des deux pays.Dinh Tien Dung a proposé un certain nombre de recommandations. Premièrement, promouvoir le mécanisme d'examen périodique de la coopération entre le Vietnam et le Guangdong, promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux entre Guangdong et d'autres localités vietnamiennes, en renforçant le partage d'expériences sur la construction du Parti et le développement socio-économique. Il a demandé aux dirigeants du Guangdong de créer des conditions favorables au renforcement des relations amicales entre Hanoi et la province du Guangdong et la ville de Guangzhou.Deuxièmement, renforcer la coopération pratique dans tous les domaines, en exploitant le potentiel et les atouts de chaque partie. Troisièmement, soutenir des échanges entre les peuples, créant ainsi une base durable pour le développement des relations bilatérales.Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti du Guangdong, Huang Kunming, a hautement apprécié l’opinion de Dinh Tien Dung sur la coopération décentralisée entre Hanoi et Guangzhou, soulignant les services compétents se coordonneront pour promouvoir cette coopération. Huang Kunming a déclaré qu'en termes de gestion de la ville, Guangzhou devrait tirer les leçons de Hanoi sur de nombreux points, par exemple en matière de gestion de la construction et de gestion du trafic. La ville de Guangzhou et la province du Guangdong ont beaucoup de choses à apprendre de la ville de Hanoi et les deux parties peuvent partager leurs expériences respectives.Huang Kunming a également convenu que les deux parties doivent suivre strictement les orientations importantes des secrétaires généraux des deux Partis, concernant la promotion de la coopération efficace dans divers domaines. -VNA