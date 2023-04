La délégation de la ville de Hanoï à l'ambassade du Vietnam au Laos. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Une délégation de Hanoï conduite par la vice-présidente du Conseil populaire municipal Phung Thi Hong Ha effectue une visite de travail du 20 au 24 avril au Laos.

Cette visite se déroule dans le contexte ou les deux pays viennent de célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos. Elle vise à renforcer la collaboration avec le Conseil populaire de la capitale Vientiane en matière d'élaboration de documents juridiques, d'amélioration des activités de supervision, d'interpellation en fonction de ses tâches et pouvoirs, de promotion du commerce, etc.

La délégation de la ville de Hanoï et les cadres de l'ambassade du Vietnam au Laos. Photo: hanoimoi.com.vn



Le 20 avril, la délégation s'est rendue à l'ambassade du Vietnam au Laos. Phung Thi Hong Ha a passé en revue la situation de développement socio-économique de la capitale ces derniers temps, affirmant que Hanoï accordait toujours une grande priorité aux relations extérieures avec le Laos, Vientiane en particulier.



Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam au Laos Phan Minh Chien a promis d'accompagner la capitale dans ses activités extérieures avec la partie lao. -VNA