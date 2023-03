Lors de la séance de travail entre la délégation de la Confédération générale du travail du Vietnam et le président de la Fédération syndicale mondiale (FSM), Mzwandile Michael Makwayiba. Photo : VNA

Hanoï, 12 mars (VNA) - Le président de la Confédération générale du travail du Vietnam (VGCL), Nguyen Dinh Khang, a conduit une délégation en visite de travail en Afrique du Sud les 10 et 11 mars.Lors d'une séance de travail avec le président de la Fédération syndicale mondiale (FSM), Mzwandile Michael Makwayiba, à Johannesburg, Nguyen Dinh Khang, qui est également vice-président de la FSM, a remercié la FSM d'avoir soutenu le peuple vietnamien, les travailleurs et les syndicats au cours de la lutte passée pour l'indépendance nationale et le processus actuel de construction et de défense nationales.Il a affirmé que la VGCL était toujours un membre actif et responsable de la FSM, la plus ancienne centrale syndicale internationale qui défend la position de la classe ouvrière et est un soutien fiable pour 105 millions de syndiqués dans le monde.Mzwandile Michael Makwayiba a apprécié les activités de la VGCL pour mettre en œuvre les tâches de la FSM définies dans la Déclaration de Rome 2022.Il a salué le rôle de la VGCL, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dans la mise en œuvre d'activités pour les membres des syndicats et les travailleurs, contribuant aux succès communs du mouvement ouvrier mondial.Mzwandile Michael Makwayiba a approuvé les propositions de Nguyen Dinh Khang émises lors de la réunion du Conseil présidentiel de la FSM du 3 au 4 mars à Chypre et lors de cette réunion.Il a affirmé que la FSM accompagnerait et soutiendrait toujours la VGCL, en particulier dans la promotion d'études sur les travailleurs et les mouvements syndicaux internationaux ainsi que sur les modèles de syndicats dans les pays dotés d'institutions politiques différentes, tout en renforçant le partage d'expériences et d'informations sur le commerce et les activités syndicales et en collaborant à l'organisation d'activités et d'événements de formation.Lors d'une séance de travail avec les dirigeants du Syndicat national des mineurs (NUM), le plus grand syndicat du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), Nguyen Dinh Khang les a informés de la situation socio-économique du Vietnam ainsi que du modèle, de l'organisation et les méthodes de développement des membres de la VGCL ainsi que des expériences du Vietnam en matière de prise en charge, de représentation des travailleurs et de protection de leurs droits et intérêts légitimes.Le secrétaire général du NUM, William Mabapa, a partagé l'expérience du NUM dans divers domaines, notamment dans la construction et l'exploitation d'un centre de formation du personnel.Les deux parties ont discuté des priorités dans leurs orientations à l'avenir, s'engageant à travailler en étroite collaboration pour promouvoir le partenariat entre le NUM et les syndicats des industries à travers des activités concrètes et efficaces.Les 3 et 4 mars à Chypre, la délégation vietnamienne avait participé à la réunion du Conseil présidentiel de la FSM et s'était rendue en Grèce les 6 et 7 mars à l'invitation de la FSM.- VNA