Le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Du 28 au 31 octobre, une délégation de la Commission du commerce international du Parlement européen (PE) a travaillé avec des partenaires vietnamiens en vue d’évaluer la préparation du pays pour la ratification prochaine des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

Lors d’une conférence de presse tenue le 31 octobre, le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange, a parlé du retrait du "carton jaune" adressé par la Commission européenne (CE) à la filière de la pêche du Vietnam. Il a également partagé ses opinions sur la tragédie concernant 39 personnes retrouvées mortes dans un camion frigorifique à l’ouest de Londres.

En ce qui concerne le retrait du carton jaune, Bernd Lange a estimé que le carton jaune avait certains impacts sur le processus d’évaluation et d’approbation des accords de libre-échange (EVFTA) et de protection des investissements (IPA) avec le Vietnam. Cependant, il est important que la partie vietnamienne ait pris des mesures actives pour améliorer la situation. Si le Vietnam remplit pleinement ses obligations et améliore la situation, le carton jaune sera retiré.



Quant à la découverte de 39 corps sans vie dans un camion porte-conteneurs au Comté d’Essex, au Royaume-Uni, Bernd Lange a indiqué que cette affaire était liée à la traite d’êtres humains. Il a affirmé que le Parlement européen s’efforcerait de réunir les forces de sécurité pour prendre des mesures visant à empêcher le trafic d’êtres humains. -VNA