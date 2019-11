Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung et le maire de Séoul, Park Won-soon. Photo: VNA



Séoul, 23 novembre (VNA) – Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a souhaité une coopération continue entre Hanoï et Séoul dans divers domaines dans le futur.

Lors d'une séance de travail avec le maire de Séoul, Park Won-soon, le 20 novembre, dans le cadre de sa visite de travail en République de Corée, M. Chung a affirmé l’attention accordée par les autorités de Hanoï à la communauté sur-coréenne qui bien respecte la loi vietnamienne.

Park Won-soon a souhaité que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines auxquels le Vietnam s’intéresse, notamment l’e-gouvernance et la ville intelligente. Séoul s’intéresse aussi à l’entreprenariat et est prêt à soutenir l’octroi de visa et de carte de résidence en faveur des jeunes vietnamiens souhaitant faire du commerce à Séoul.

Le même jour, M. Chung a eu un dîner de travail avec le président de la Fédération coréenne des PME (KBIZ) et des directeurs exécutifs de certaines sociétés membres. Les deux parties ont signé un protocole d’accord entre Hanoï et KBIZ.

Un échange de vue pour la promotion de l’investissement Hanoï-République de Corée a été organisé, attirant une cinquantaine d’entreprises sud-coréennes. M. Chung a présenté les domaines prioritaires à développer comme les infrastructures, la ville intelligente, l’environnement, les technologies de l’information, les biotechnologies, le tourisme, l’éducation, la logistique, le salaire des employés…

A cette occasion, le responsable de Hanoï a reçu et signé des protocoles d’accord avec des dirigeants de groupes sud-coréens qui projettent d’investir environ plus de 10 milliards de dollars dans la capitale.

Le 21 novembre, M. Chung a travaillé avec Lee Kyong-yul, secrétaire général de WeGo (Organisation mondiale sur l'e-Gouvernement des villes et gouvernements locaux de République de Corée). Il a demandé à la partie sud-coréenne d’aider Hanoï à créer un Centre de services d’information et de direction du transport comme celui à Séoul.

M. Chung a aussi assisté à la Conférence des maires de WeGo, visité le Centre de coordination de la sécurité urbaine de la ville de Suwon, à 50km de Séoul. Il s’est rendu à l’usine de produits au service du réseau 5G, le Centre de recherche et de développement des équipements mobiles. Il a aussi assisté à l’inauguration de la Semaine de marchandises Vietnam-Hanoï à Lotte World Tower à Séoul. -VNA