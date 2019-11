Hanoï (VNA) – Une délégation du Comité populaire de Hanoï, conduite par son président Nguyen Duc Chung, a effectué du 4 au 13 octobre une visite de travail en Israël et au Royaume-Uni pour promouvoir la coopération avec les villes, les partenaires, les entreprises des deux pays dans divers domaines.



Lors d’une rencontre avec le maire de Tel Aviv, Ron Huldai, Nguyen Duc Chung a discuté des opportunités de coopération dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du développement de ville intelligente. Ron Huldai a déclaré que la ville de Tel-Aviv était prête à coopérer avec les localités vietnamiennes et de Hanoi dans la construction et le développement de la ville intelligente, dans la coopération et l'investissement, le tourisme, la gestion urbaine, le transfert de technologies, l’agriculture, la santé.

Lors de la réunion avec Haim Bibas, président de la Fédération des pouvoirs locaux d'Israël, la délégation a écouté présenter ses activités. La fédération a organisé des conférences et des expositions annuelles afin d'échanger des idées, des solutions et des technologies en matière de gestion et le développement locaux, de promouvoir l'innovation, l’éducation, l'entrepreneuriat, le développement de villes intelligentes.

Nguyen Duc Chung a déclaré qu'il admirait l'esprit et la créativité du peuple israélien, notamment dans la surveillance de la sécurité, les télécommunications, la santé, l'agriculture de haute technologie, la protection de l’environnement. Il a souhaité partager des expériences et promouvoir la coopération dans les domaines phares d’Israël.

Lors de la réunion avec Ran Bronstein, vice-président de la société Simbionix, spécialisés dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle et dans la fabrication d'équipements de simulation 3D dans la santé, Nguyen Duc Chung a souhaité une coopération efficace entre les deux parties. Hanoï est prêt à créer les conditions les plus favorables permettant à Simbionix d'investir dans la ville, a-t-il déclaré. Hanoï est aussi prête à coopérer dans la recherche et l'analyse de bases de données sur les soins et traitements médicaux, ainsi que dans l'achat d'équipements pour la formation des ressources humaines. Un protocole d’accord a été signé entre le Service de la santé de Hanoi et la société Simbionix.



En Israël, le responsable de Hanoï a également travaillé avec le directeur des communications du centre médical Rabin et de son hôpital Belison. Il a demandé une coopération bilatérale dans l’échange d’experts et de médecins ; l'achat, la vente et le transfert de technologies… Un protocole d'accord a été signé entre l’Hôpital de Saint-Paul de Hanoï et le centre médical Rabin.

Lors d'une réunion avec les dirigeants de la société Insightec, des représentants du Service de la santé de Hanoi et de la société Insightec ont signé un accord de coopération dans le domaine du traitement des tremblements pathologique.



Dans le cadre de la mission en Israël, la délégation a eu un entretien avec Igal Ahouvi (I-gan A-hu-vi), président du groupe Blenheim, a visité le centre de contrôle de la surveillance de la ville, le centre de gestion de la population et des services publics de Tel-Aviv. La délégation a également travaillé avec la société Clariter, spécialisée dans les solutions de technologies propres pour le traitement des déchets. Elle s’est aussi rendue à l’ambassade du Vietnam en Israël.



Dans le cadre de sa visite au Royaume-Uni du 9 au 11 novembre, le président du Comité populaire de Hanoï, le dirigeant de Hanoï, a eu une séance de travail avec le président du Pacific Land Group, Patrick McKillen.

La séance de travail entre la délégation vietnamienne et des responsables de Pacific Land Group. Photo: VNA





Il a déclaré que la ville avait accéléré rapidement les procédures d'investissement et de location de terrains en faveur du projet du complexe hôtelier Ngoc Khanh, dans l’arrondissement de Ba Dinh et le projet de parc de biotechnologie Habotec dans le district de Bac Tu Liem, investis par la société. Il a demandé à Pacific Land Group d’axer ses efforts sur l’accélération de la mise en œuvre du projet du centre commercial à Hanoi.



Patrick McKillen a affirmé le succès des projets du groupe à Hanoï et s'est engagé à continuer à soutenir Hanoi dans l'organisation de conférences de promotion d’investissement à Londres et aux États-Unis.



Auparavant, le 9 novembre à Aberdeen en Écosse, la délégation vietnamienne avait visité et travaillé avec le groupe Chivas Brothers, société du groupe Pernod Ricard, No2 mondial de vins et spiritueux.



Nguyen Duc Chung a discuté des possibilités de coopération entre la société et les entreprises vietnamiennes dans la recherche et le déploiement du projet de production de vin, le développement d'industries auxiliaires et la promotion de la consommation de produits agricoles, la création de la valeur ajoutée pour les spiritueux du Vietnam.



La délégation a visité l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. -VNA