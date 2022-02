Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 25 février, le gouvernement vietnamien et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) organisent conjointement une conférence internationale sur la promotion d’une reprise économique verte et inclusive et les enseignements internationaux en la matière.

L’événement réunit des dirigeants et des chercheurs mondiaux pour partager des expériences en matière de changement politique, financier et institutionnel en vue d’une reprise économique verte, propre et inclusive après le COVID-19.

En marge de la conférence, Caitlin Wiesen, Représentante du PNUD au Vietnam, a eu des échanges avec la presse sur le contenu de cet événement.

Caitlin Wiesen, Représentante du PNUD au Vietnam. Photo: VNA



Selon elle, le Vietnam se trouve à un moment critique alors qu'il cherche à se redresser après le COVID-19 en cherchant à générer de la croissance, à créer des emplois, à être durable et inclusif.

Le Vietnam fait face à trois défis stratégiques immédiats.

Premièrement : Aborder l'impact environnemental de la croissance en évoluant vers un modèle économique résilient et productif axé sur la régénération de la nature et l'utilisation efficace des ressources dans une économie circulaire neutre en carbone.

Deuxièmement : Rendre la croissance et la durabilité inclusives, notamment en alignant les cadres juridiques et appliquant des politiques afin de protéger les droits des groupes vulnérables et d’offrir un accès équitable aux services de base et aux opportunités économiques pour ne laisser personne de côté, pour minimiser les inégalités, réduire la pauvreté multidimensionnelle et la vulnérabilité, et pour construire une société équitable pour tous.

Troisièmement : Donner la priorité à des investissements plus durables et responsables et promouvoir la compétitivité des exportations, notamment en créant des systèmes de production à faible émission de carbone et des niches de marché, en défendant l'innovation et les compétences pertinentes de l'industrie 4.0, y compris pour la majorité des PME, comme clés pour relancer la croissance de la productivité et des revenus, et accéder à des sources appropriées de financement à long terme.

En abordant les efforts nécessaires dans un éventail de secteurs et de thèmes, la conférence réunira des praticiens du développement mondial et national pour partager leurs expériences pratiques en matière de changement politique et institutionnel dans un contexte mondial difficile, a affirmé Caitlin Wiesen.

Le PNUD est ravi de s'associer au gouvernement du Vietnam pour accueillir cette conférence internationale, réunissant des dirigeants et des universitaires du monde entier pour partager des expériences de divers pays, a-t-elle déclaré.

La représentante du PNUD a souligné que la conférence offrirait une plateforme aux décideurs politiques et autres parties prenantes pour partager des visions, des connaissances et des meilleures pratiques concernant la relance économique verte, la reprise économique post-COVID-19, l'action climatique, l'économie circulaire, la gouvernance anticipative et inclusive et la finance et l'investissement verts.



La conférence abordera les problèmes de développement fondamentaux actuels auxquels le Vietnam est confronté, notamment assurer la relance verte et la résilience, renforcer le rôle du gouvernement dans l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables et l'économie circulaire, conformément aux engagements ambitieux du Vietnam à la COP26, stimuler l'innovation et préparer la main-d'œuvre aux métiers d'avenir, et promouvoir un rebond durable par le commerce, l'investissement et l'innovation.

La conférence d'une journée comportera trois sessions avec des discours importants et des débats, a-t-elle indiqué, ajoutant que l'administrateur du PNUD, Achim Steiner, prononcerait un discours important à la conférence, aux côtés du vice-Premier ministre du Vietnam Pham Binh Minh, du professeur Joseph E. Stiglitz (Prix Nobel d'économie en 2001) et plusieurs autres personnalités et chercheurs de différents pays tels que l’Inde, l’Indonésie, la République de Corée, Singapour…-VNA