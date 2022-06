Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit que dans les mois à venir, la consommation intérieure se redresserait et augmenterait progressivement car le Vietnam a atteint un taux de vaccination relativement élevé.



De plus, la réouverture au tourisme stimule les achats, à quoi s’ajoutent la reprise de la production, le retour au travail des travailleurs et l’augmentation des revenus.



La mise en œuvre des plans de relance économique du gouvernement stimulera la croissance économique mais augmentera la pression inflationniste sur le marché national. Par conséquent, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de surveiller de près la situation de l'offre et de la demande et des prix des produits de base afin de prendre des mesures appropriées en temps opportun.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, actuellement, d'une manière générale, les prix sont toujours bien maîtrisés. Un approvisionnement abondant en biens de consommation essentiels, vivres et aliments est assuré, répondant aux besoins de la population.

Photo d'illustration: VNA





Les ventes au détail totales de biens et services en mai 2022 ont atteint 477,3 billions de dongs, soit une hausse mensuelle de 4,2% mais un bond de 22,6% en glissement annuel. Au cours des cinq premiers mois, le montant total a atteint 2.257 billions de dongs, en hausse de 9,7% par rapport à la même période de l'an dernier.-VNA