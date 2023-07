Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Les localités doivent mener une gestion stricte des navires de pêche, un contrôle strict de la traçabilité de leur pêche et sanctionner sévèrement les violations, a souligné le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MADR) Phung Duc Tien, également chef adjoint du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN Suite aux recommandations de la Commission européenne (CE) sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Vietnam a empêché ses navires de pêche de violer les eaux des pays et territoires du Pacifique, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse donnée à Hanoï le 3 juillet.Pour sa part, le directeur adjoint du Département de surveillance des pêches du Vietnam, Duong Van Cuong, a indiqué que le cadre juridique sur la lutte contre la pêche INN avait été complété et devait actuellement être mis à jour.En outre, la base de données nationale des pêches (VNFishbase) a été mise en place dans 31 localités concernées, avec un total de 73.282 navires de pêche d’une longueur de 6 m et plus enregistrés dans la base de données.A l’heure actuelle, les licences de 27.810 navires d'une longueur de 15 m et plus sont toujours valides, représentant 94,3% du total. Le taux de bateaux équipés du système de surveillance des navires (VMS) est de 97,65%. La certification et la traçabilité des produits pêchés satisfait généralement aux exigences.Enfin, selon Duong Van Cuong, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a demandé aux localités de se concentrer d'ici octobre sur la mise en œuvre des mesures demandées par le Premier ministre, notamment le renforcement des forces chargées de l’application de la loi en mer pour traiter rapidement les violations...-VNA